Фото с сайта Informburo.kz "Суд приговорил Руслана КУЛЕКБАЕВА к смертной казни", – зачитал приговор судья Ербол Болатов Руслана КУЛЕКБАЕВА привели на оглашение со сбритой бородой. Руслан КУЛЕКБАЕВ обвинялся в совершении теракта, повлекшего смерть восьми сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух мирных граждан, а также покушении на убийство трёх граждан, преступлениях, предусмотренных ст.ст. 255, ч.4 УК РК – "Террористический акт", 99, ч.2, 24, ч.3 УК РК – "Покушение на убийство", 99 УК РК – "Убийство". 27 октября, произнося последнее слово, Руслан КУЛЕКБАЕВ заявил, что ни в чём не раскаивается и готов принять смертную казнь. В результате устроенной КУЛЕКБАЕВЫМ 18 июля бойни погибли десять человек. Присутствовавшие в суде смогли услышать наиболее полную историю серии убийств, произошедших за сутки. На прениях прокурор попросил суд назначить подсудимому исключительную меру наказания – смертную казнь. Он заявил, что, несмотря на мораторий, Конституция даёт ему право просить для террориста расстрела.