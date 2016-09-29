Время до суда он проведет в следственном изоляторе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Уральском городском суде, 27 сентября был санкционирован арест подозреваемого в убийстве водителя директора АО "Казтрубпром". - Гражданин был задержан по подозрению в совершении преступления по статье 99 УК РК - "Убийство". Суд санкционировал его арест сроком на два месяца, - рассказали в суде. Напомним, дерзкое убийство произошло рано утром 24 сентября. Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, 24 сентября на стоянке около стадиона имени Атояна от полученного ножевого ранения в ногу скончался мужчина 1968 года рождения. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчину. Стоит отметить, что задержанный работал дворником на стадионе, а погибший был водителем директора ТОО "Казтрубпром".