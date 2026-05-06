В селе Кенкияк Актюбинской области обнаружено тело бывшего акима Кенкиякского сельского округа Куанышбека Серикжанова. Информацию о гибели экс-чиновника подтвердили в областном акимате.

Известно, что 4 мая 2026 года Куанышбек Серикжанов подал заявление об увольнении по собственному желанию, а уже на следующий день, 5 мая, был подписан официальный приказ о его освобождении от должности. Утром 6 мая мужчину нашли мёртвым в его собственном доме.

- По факту гибели мужчины 1983 года рождения начато досудебное расследование. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

По данным официального сайта аппарата акима Кенкиякского сельского округа, Куанышбек Серикжанов работал в государственных структурах с 2013 года. Должность акима Кенкиякского сельского округа он занимал с 2023 года.

Напомним, ранее в регионе произошел похожий случай, когда мёртвым был обнаружен аким города Темир Еркин Далмагамбетов.