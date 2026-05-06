В Казахстане завершается переход старых КСК на работу в новом формате. На это давали целый год. Если КСК не пройдёт перерегистрацию в новом статусе, его ликвидируют, а жильцы лишатся привычного обслуживания. krisha.kz разбиралась, что изменилось и что важно сделать сейчас.

Почему меняют систему КСК

С 17 сентября 2025 года изменился статус КСК. Раньше они могли управлять домами, но с сентября стали субъектом сервиса.

Проще говоря:

раньше КСК управлял домом;

теперь управлять должны сами жильцы;

КСК остаётся только исполнителем работ.

Перерегистрация: что это значит

Перерегистрация - это переход старых КСК в новый юридический формат. Она касается всех действующих кооперативов, которые открывали начиная с 1997 года. Без перерегистрации кооператив не сможет работать законно, его исключат из системы. Возможна ликвидация через суд.

Как пройти перерегистрацию

Процедура максимально простая. В ЦОН председатель КСК (или его доверенное лицо) должен подать всего три документа:

Заявление на перерегистрацию.

Протокол инициативной группы жильцов.

Квитанцию об уплате госпошлины - 0,5 МРП (2162 тенге в 2026 году).

Инициативную группу создают сами жильцы. В неё могут войти представители минимум двух домов, выбранные на общем собрании.

Сроки: до какого числа нужно успеть

Главное ограничение - 16 июля 2026 года. На переход дали ровно один год с момента принятия поправок в закон "О жилищных отношениях", чтобы кооперативы успели перестроить свою работу и оформить документы.

Какие формы управления остались

Управлять домами теперь могут только:

ОСИ, объединение собственников имущества - подходит для большинства домов.

НСУ, непосредственное совместное управление - для домов до 36 квартир. Жильцы управляют сами, без создания юридического лица.

Если в доме был КСК, теперь жильцы должны выбрать ОСИ или НСУ на собрании (51% голосов - за) и только потом нанимать сервисников: КСК или управляющую компанию.

Если КСК не пройдёт перерегистрацию

Тогда наступят такие последствия:

жилищная инспекция подаст на КСК в суд, кооператив ликвидируют;

дом останется без привычного управления;

перейдёт под управление временной управляющей компании.

Временная компания будет работать до тех пор, пока жильцы не выберут ОСИ или постоянную управляющую организацию.

Обязанности КСК

Основные функции:

ведёт списки собственников;

организует собрания;

исполняет решения жильцов;

готовит сметы и отчёты;

контролирует взносы;

заключает договоры с подрядчиками;

следит за лифтами, отоплением и инженерными системами;

информирует жильцов.

Сложности перехода

У перерегистрации есть практические проблемы. По новым требованиям председатель КСК должен быть собственником квартиры или нежилого помещения в одном из обслуживаемых домов. На практике это часто не совпадает. Из-за этого кооперативы вынуждены "обмениваться" домами.

Юристы отмечают: процесс идёт медленно, и реформа вызывает организационные сложности. По предварительным прогнозам, перерегистрацию пройдут примерно 20% КСК. Остальные кооперативы, скорее всего, будут созданы заново.

Главное, что нужно запомнить

КСК больше не управляют домами. Это могут делать только ОСИ и НСУ.

Действующие кооперативы должны пройти перерегистрацию до 16 июля, иначе их ликвидируют. Либо нужно создавать новый КСК.

У жильцов стало ещё больше полномочий по управлению домами. Решения нужно принимать на собрании и вносить в протокол.