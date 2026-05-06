В Казахстане завершается переход старых КСК на работу в новом формате. На это давали целый год. Если КСК не пройдёт перерегистрацию в новом статусе, его ликвидируют, а жильцы лишатся привычного обслуживания. krisha.kz разбиралась, что изменилось и что важно сделать сейчас.
Почему меняют систему КСК
С 17 сентября 2025 года изменился статус КСК. Раньше они могли управлять домами, но с сентября стали субъектом сервиса.
Проще говоря:
раньше КСК управлял домом;
теперь управлять должны сами жильцы;
КСК остаётся только исполнителем работ.
Перерегистрация: что это значит
Перерегистрация - это переход старых КСК в новый юридический формат. Она касается всех действующих кооперативов, которые открывали начиная с 1997 года. Без перерегистрации кооператив не сможет работать законно, его исключат из системы. Возможна ликвидация через суд.
Как пройти перерегистрацию
Процедура максимально простая. В ЦОН председатель КСК (или его доверенное лицо) должен подать всего три документа:
Заявление на перерегистрацию.
Протокол инициативной группы жильцов.
Квитанцию об уплате госпошлины - 0,5 МРП (2162 тенге в 2026 году).
Инициативную группу создают сами жильцы. В неё могут войти представители минимум двух домов, выбранные на общем собрании.
Сроки: до какого числа нужно успеть
Главное ограничение - 16 июля 2026 года. На переход дали ровно один год с момента принятия поправок в закон "О жилищных отношениях", чтобы кооперативы успели перестроить свою работу и оформить документы.
Какие формы управления остались
Управлять домами теперь могут только:
ОСИ, объединение собственников имущества - подходит для большинства домов.
НСУ, непосредственное совместное управление - для домов до 36 квартир. Жильцы управляют сами, без создания юридического лица.
Если в доме был КСК, теперь жильцы должны выбрать ОСИ или НСУ на собрании (51% голосов - за) и только потом нанимать сервисников: КСК или управляющую компанию.
Если КСК не пройдёт перерегистрацию
Тогда наступят такие последствия:
жилищная инспекция подаст на КСК в суд, кооператив ликвидируют;
дом останется без привычного управления;
перейдёт под управление временной управляющей компании.
Временная компания будет работать до тех пор, пока жильцы не выберут ОСИ или постоянную управляющую организацию.
Обязанности КСК
Основные функции:
ведёт списки собственников;
организует собрания;
исполняет решения жильцов;
готовит сметы и отчёты;
контролирует взносы;
заключает договоры с подрядчиками;
следит за лифтами, отоплением и инженерными системами;
информирует жильцов.
Сложности перехода
У перерегистрации есть практические проблемы. По новым требованиям председатель КСК должен быть собственником квартиры или нежилого помещения в одном из обслуживаемых домов. На практике это часто не совпадает. Из-за этого кооперативы вынуждены "обмениваться" домами.
Юристы отмечают: процесс идёт медленно, и реформа вызывает организационные сложности. По предварительным прогнозам, перерегистрацию пройдут примерно 20% КСК. Остальные кооперативы, скорее всего, будут созданы заново.
Главное, что нужно запомнить
КСК больше не управляют домами. Это могут делать только ОСИ и НСУ.
Действующие кооперативы должны пройти перерегистрацию до 16 июля, иначе их ликвидируют. Либо нужно создавать новый КСК.
У жильцов стало ещё больше полномочий по управлению домами. Решения нужно принимать на собрании и вносить в протокол.