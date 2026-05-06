Борт швейцарской авиакомпании Swiss, следовавший рейсом из Сеула в Цюрих, совершил вынужденную посадку в аэропорту Алматы. Как сообщает Zakon.kz, во время полета над территорией Казахстана на высоте около 11 600 метров экипаж Airbus A350 подал сигнал бедствия и запросил экстренное изменение маршрута.

Причиной чрезвычайной ситуации стало резкое ухудшение самочувствия второго пилота. На борту среди 227 пассажиров находились трое врачей, которые оказали пилоту первичную медицинскую помощь. Действуя по рекомендациям медиков, экипаж принял решение направить лайнер в ближайший подходящий аэропорт - Алматы, чтобы пострадавший мог получить оперативную помощь специалистов.

Согласно данным сервиса Flightradar24.com, после подачи сигнала самолет развернулся в сторону мегаполиса. Генеральный директор авиакомпании Йенс Фелингер подтвердил факт инцидента и сообщил, что на данный момент пассажиров рейса уже пересаживают на другие самолеты для отправки в Цюрих.