В Уральске продолжаются плановые работы по ремонту дорог.

Как сообщили в отделе ЖКХ Уральска, сейчас в городе поэтапно обновляют дорожную инфраструктуру.

На улице Сарайшық проводится средний ремонт автодороги. Работы охватывают участок от улицы Даумова до проспекта Назарбаева, а также от улицы Мухита до улицы Бельгера. Общая протяжённость - 1580 метров. Подрядчик - ТОО "Азат Капитал".

В ходе ремонта старое асфальтовое покрытие снимают, а фрезерованный материал используют для отсыпки улиц без асфальта. Это помогает улучшить состояние небольших дорог в городе.

Параллельно в Уральске идут текущие дорожные ремонты, которые выполняет ТОО "Запад Партнерс".

В 2026 году в городе планируют реализовать 13 дорожных проектов. В их числе - ремонт улиц Бутина, Мясокомбинат и Ескалиева. Также готовится проектно-сметная документация по улицам Бисена Жумагалиева, Жуманиязова и Шапета Қоспанова.

Кроме того, ведётся подготовка документов для среднего ремонта автодороги Уральск-Желаево и улицы Каримуллина.

В акимате отмечают, что все работы будут выполняться поэтапно и в установленном порядке. Улучшение качества дорог называют одним из ключевых направлений для повышения безопасности и комфорта жителей города.