10 лет за 19 ударов: в Павлодарской области осужден сельчанин за расправу над матерью, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал "Криминальный Казахстан".

Жестокая расправа над 89-летней женщиной в селе Ребровка закончилась для её сына суровым приговором. Поводом для смертельного избиения стала пустяковая ссора — 67-летний мужчина не смог найти свои вещи и сорвал злость на пожилой матери.

Экспертиза насчитала на теле погибшей десятки травм, большая часть из которых пришлась на голову. Несмотря на попытки подсудимого списать произошедшее на «состояние аффекта», суд признал его виновным в убийстве. Близкие семьи отмечают, что трагедии можно было ожидать: мужчина давно имел проблемы со спиртным и терроризировал родных. Решение суда в законную силу пока не вступило.