В канун Дня защитника Отечества Касым-Жомарт Токаев провел церемонию вручения государственных наград и воинских званий, в ходе которой дал оценку текущему состоянию национальной армии, сообщает пресс-служба Акорды.
Как говорится в сообщении, президент убежден, что наша страна может в полной мере полагаться на мощь Вооруженных сил.
- Сегодня доблестная армия Казахстана достойно продолжает героический путь наших предков. Наши отважные бойцы - это надежный щит нашей священной Независимости. Они зорко стоят на страже мира и территориальной целостности государства. Правоохранительные органы обеспечивают верховенство закона, общественный порядок и национальную безопасность. Сотрудники служб спасения неустанно работают ради спокойствия граждан, невзирая на любые риски. Наши воины эффективно решают самые сложные задачи, внося значительный вклад в дело укрепления глобальной стабильности. Казахстан - единственная страна в Содружестве Независимых Государств, имеющая мандат Организации Объединенных Наций на осуществление самостоятельных миротворческих миссий. Это свидетельствует о высоком авторитете Вооруженных сил Казахстана на международной арене, - считает Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев напомнил о блестящих результатах, которые демонстрируют казахстанские военнослужащие на мировых соревнованиях среди подразделений специального назначения и силовых структур.
- В этом году в масштабных международных состязаниях в Дубае приняли участие пять команд из нашей страны. Сборные Казахстана поднялись на первое и второе места на пьедестале почета. Весь мир был впечатлен мастерством команды "Томирис", одержавшей уверенную победу среди женщин. Очевидно, что все это - плод упорного труда наших воинов, отличающихся сильным духом, неисчерпаемой энергией и верностью присяге. Государство всегда будет поддерживать таких доблестных бойцов. И это наша первостепенная задача в интересах страны и будущего нации, - сказал он.