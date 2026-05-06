В канун Дня защитника Отечества Касым-Жомарт Токаев провел церемонию вручения государственных наград и воинских званий, в ходе которой дал оценку текущему состоянию национальной армии, сообщает пресс-служба Акорды.

Как говорится в сообщении, президент убежден, что наша страна может в полной мере полагаться на мощь Вооруженных сил.

- Сегодня доблестная армия Казахстана достойно продолжает героический путь наших предков. Наши отважные бойцы - это надежный щит нашей священной Независимости. Они зорко стоят на страже мира и территориальной целостности государства. Правоохранительные органы обеспечивают верховенство закона, общественный порядок и национальную безопасность. Сотрудники служб спасения неустанно работают ради спокойствия граждан, невзирая на любые риски. Наши воины эффективно решают самые сложные задачи, внося значительный вклад в дело укрепления глобальной стабильности. Казахстан - единственная страна в Содружестве Независимых Государств, имеющая мандат Организации Объединенных Наций на осуществление самостоятельных миротворческих миссий. Это свидетельствует о высоком авторитете Вооруженных сил Казахстана на международной арене, - считает Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о блестящих результатах, которые демонстрируют казахстанские военнослужащие на мировых соревнованиях среди подразделений специального назначения и силовых структур.