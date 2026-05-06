Пострадавшие упали с самодельного подъемного механизма.

Инцидент произошел 16 апреля в здании автосалона Уральска по улице Шолохова. По данным ДЧС по ЗКО, оборвался трос подъемного механизма, который используется для передвижения между цокольным и вторым этажами. В результате обрыва четыре женщины упали с высоты и получили различные травмы.

- На место выезжали сотрудники ДЧС, которые оказали первую помощь пострадавшим и помогли погрузить их в карету скорой помощи. Женщин с различными травмами госпитализировали в городскую многопрофильную больницу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию прокомментировали в департаменте комитета госинспекции труда по ЗКО.

- Женщины упали с самодельного подъемного механизма. Подробности пока изучаются. Расследование начато 24 апреля и должно завершиться в течение 30 дней. Будет проводиться комплексная проверка, - сообщил заместитель руководителя департамента Арман Туйгинбетов.

Редакция "МГ" обратилась в управление здравоохранения ЗКО, чтобы узнать о состоянии пострадавших женщин. Однако получить информацию пока не удалось.