Депозиты на 500 млрд тенге остаются в «дочках» российских банков в Казахстане
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на пленарном заседании сената рассказала о ситуации с «дочками» российских банков в Казахстане, попавших под санкции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Абылкасымова напомнила, что в санкционные списки вошли три российских дочерних банка: «Сбербанк Казахстан», «Альфа Банк» и «ВТБ Банк Казахстан». С того момента наблюдался отток депозитов из этих банков.
- В основном эти депозиты перетекли в казахстанские банки. Хочу отметить, что все эти банки являются платёжеспособными. Они обладали и обладают высококачественным ссудным портфелем и ликвидностью. Все требования клиентов по снятию депозитов, переводу своих средств в другие казахстанские банки полностью были выполнены и удовлетворены, - сказала глава финрегулятора.
Сейчас на депозитах в этих банках остаются средства физических и юридических лиц на сумму около 500 млрд тенге. Она заверила, что данные финансовые организации обладают очень высококачественным ссудным портфелем, ликвидные средства на сегодня составляют около 590 млрд тенге.
- Таким образом, полностью покрывают все обязательства перед физическими и юридическими лицами. То есть банки являются платёжеспособными и вопросов об их неустойчивости сейчас не стоит, - сказала Абылкасымова.
АО «Банк ЦентрКредит» купил «Альфа Банк» Казахстан и провёл ребрендинг компании. В мае сообщалось, что казахстанские «дочки» «Сбербанк Казахстан» и «ВТБ Банк Казахстан» ищут инвесторов, заинтересованных в приобретении банков.
