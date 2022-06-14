На большую часть территории страны по-прежнему будет оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы. Погода на 25 июля Сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, также ожидаются град и шквал.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29, ночью похолодает до +12..+14. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - ясно. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.