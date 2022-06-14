В Уральске студенты заявили, что их забрали в военкомат после защиты диплома
По их словам, «дежурили» сотрудники военкомата как снаружи университета, так и внутри здания.
Фото: Qumash в Telegram
Информация появилась в Telegram-паблике Qumash.
- Студентов ЗКАТУ забрали в военкомат сразу же после защиты диплома. И под словом «сразу» имеется в виду прямо из универа. Причём ловили их и снаружи, и внутри, рыская по кабинетам. Сообщили нам об этом студентки уральского вуза. Именно студентки, потому что их одногруппники уже несколько часов не выходят на связь, - говорится в сообщении.
В департаменте обороны комментировать информацию отказались, а в профильном министерстве обещали предоставить ответ позже.
Стоит отметить, что подобный призыв в Казахстане обсуждают не первый раз. В конце апреля посадили в машину и увезли. Тогда в министерстве обороны сообщили, что разыскивали уклоняющихся от службы призывников.
- Проблемным остаётся вопрос вручения повесток призывникам, которые чаще всего не проживают по заявленному адресу, скрываются родителями, - отметили тогда в ведомстве.
К слову, уклонение от прохождения медицинской комиссии и воинской службы по призыву предусматривает административную и уголовную ответственность.
