"Законодательные изменения предусматривают меры до конца текущего года с учетом проблем, с которыми столкнулись отдельные сектора экономики, отдельные предприятия, а также наши сограждане. Предлагается проведение дополнительной налоговой амнистии физических лиц по списанию суммы пени, числящейся на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля текущего года, при условии оплаты недоимки по ним до 31 декабря 2020 года", - сказал депутат Мажилиса Альберт Рау. Он добавил, что это касается налога на имущество, земельного налога, налога на транспортные средства за налоговый период до 1 января 2020 года. "Налоговая амнистия освободит наших граждан от начисленных санкций, что улучшит их финансовую ситуацию", - сказал депутат. Он отметил, что поправки внесены в законодательное обеспечение реализации отдельных мер, предусмотренных комплексным планом по восстановлению экономического роста, принятым правительством во исполнение поручения Главы государства. Во втором чтении депутат Сергей Симонов отметил, что в рамках законопроекта предлагается налоговые послабления отечественным компаниям в базовых отраслях для повышения их текущей ликвидности, освобождения средств для восстановления экономического роста после режима ЧП, обновления парка отечественных перевозчиков, поддержки негосударственных СМИ и их сотрудников, а также поправки, направленные на упрощение налогового администрирования в период карантина. "Также в Налоговом кодексе предусматривается обязанность банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций с 1 января 2021 года предоставлять сведения о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов. Также предлагается проведение дополнительно налоговой амнистии физлиц, по списанию суммы пени, числящихся на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года, при условии уплаты недоимки по налогам на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства до 31 декабря 2020 года", - сказал Симонов. Поправки в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон "О введении в действие Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" одобрили депутаты Мажилиса.