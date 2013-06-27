фото с сайта today.kz фото с сайта today.kz Министр обороны Казахстана Адильбек Джаксыбеков в Бишкеке провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба МО РК. В ходе встречи министры обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Джаксыбеков отметил, что казахстанско-российское военное сотрудничество развивается достаточно динамично и договоренности, достигнутые между главами Казахстана и России в рамках военного сотрудничества способствуют эффективным взаимоотношениям оборонных ведомств двух стран. По его словам, данная встреча стала еще одним шагом в сторону дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по всем направлениям военного взаимодействия. today.kz