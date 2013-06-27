фото с сайта news.mail.ru фото с сайта news.mail.ru Мажилис одобрил законопроект, запрещающий гражданским лицам владение травматическим оружием, сообщает ИА "Новости-Казахстан". Сегодня мажилис одобрил в первом чтении проекты законов «Об органах внутренних дел» с сопутствующими поправками, предусматривающими запрет на владение травматическим оружием населением республики. Право на приобретение оружия сохраняется за представителями правоохранительных органов. Кроме того, разрешается применение сотрудниками органов внутренних дел наряду с огнестрельным оружием иного оружия. Законопроектом предусмотрено введение запрета на приобретение, хранение, ношения травматики лицами, состоящими на учетах правоохранительных органов по линии борьбы с терроризмом и экстремизмом и организованной преступностью. Также МВД Казахстана предлагает изъять из гражданского оборота травматическое оружие и перевести его в разряд служебного. По словам министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, планируется изъять траматическое оружие, но оставить шоковое и газовое оружие. Решено дать разрешение применять оружие без предупреждения полицейским республики при посягательстве на их жизнь и обязать сотрудников правоохранительных органов зачитывать права задержанных. today.kz