фото с сайта www.dailynews.kz фото с сайта www.dailynews.kz Еще зимой, когда в регионе бушевали метели, жители одной из улиц Павлодара обратились к коммунальщикам с просьбой убрать снег, чтобы не подтопило дома. Им ответили согласием только в конце июня, сообщает total.kz. "Ответа тогда не получили, как и помощи. Ответ пришел 21 июня. Причем, дело не в плохой работе почты, письмо отправлено 13 июня. В нем за подписью начальника ЖКХ Рыбаса написано: "На ваше письмо о вывозе снега с переулка Октябрят сообщаю, работы по уборке и вывозу снега будут выполнены до 15 марта текущего года", - рассказала жительница Павлодара Наталья Белоградова. today.kz