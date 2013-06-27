фото с сайта infolechenie.ru фото с сайта infolechenie.ru Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутаты одобрила законопроект о ратификации поправок в казахстанско-российское межправительственное Соглашение от 3 октября 2006 года о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных территорий, сообщает пресс-служба аппарата мажилиса. Перечень мест пересечения дополняется новыми пунктами. В частности, с казахстанской стороны: Коктерек Мендыкаринского района Костанайской, Айымжан Жамбылского района и Улькен-Караой Уалихановского района Северо-Казахстанской, Ертис Иртышского района Павлодарской, Жиренкопа Хобдинского района и Айтеке би Айтекебийского района Актюбинской, Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области. И в то же время из данного Перечня исключаются такие места пересечения, как: Коростели и Буркотово Бородулинского района, Красная Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области, Екатеринославка и Галицкое Успенского района Павлодарской, а также Суворовка района им. М. жумабаева Северо-Казахстанской области. today.kz