фото с сайта nv-online.info фото с сайта nv-online.info Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Ергали Булегенов сообщил, что официальный визит президента Беларуси в Казахстан запланирован на осень 2013 года, передает ИА "БЕЛТА". В ходе визита будут подведены итоги реализации всех предыдущих договоренностей и обсуждены перспективы сотрудничества. Помимо всего спектра вопросов двусторонних отношений, в центре внимания будет взаимодействие в интеграционных структурах и на различных международных площадках. Ответный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Беларусь также запланирован на осень - в октябре он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. today.kz