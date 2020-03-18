В Алматы на этот момент 17 случаев заражения, в Нур-Султане – 18, сообщает Informburo.kz.  Облбольница ЗКО прокомментировала смерть пациента Иллюстративное фото из архива "МГ" Зарегистрировано ещё два новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, сообщили в Минздраве. В первом случае Covid-19 выявили у студентки 1998 года рождения, которая прилетела рейсом Стамбул – Алматы 15 марта. Она сама обратилась в медслужбу с симптомами ОРВИ и температурой. Вторая инфицированная женщина 1974 года прилетела из Москвы в Алматы 10 марта. Сейчас обе пациентки находятся на карантине в стационаре, их состояние удовлетворительное, сообщили в Министерстве здравоохранения. На сегодняшний день в стране подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом, из них в Алматы – 17 случаев, в Нур-Султане – 18. С 19 марта в Алматы и Нур-Султане объявляется карантин. Передвижение людей будет ограничено. Всего в мире зарегистрирован уже 194 651 случай заражения коронавирусом (+12 820 за сутки). Погибших – 7882 (+769 за сутки), выздоровевших 81 102 (+3162). Напомним, первые случаи заражения коронавирусом в Казахстане были зарегистрированы 13 марта в Алматы. 16 марта в республике выявлено 13 случаев, среди которых два случая у детей. Утром 17 марта стало известно, что сразу у 14 человек подтвердили коронавирус. Все они зарегистрированы в Нур-Султане. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. А в ЗКО отменили пятничный намаз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.