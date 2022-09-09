Авария произошла утром восьмого сентября в Ескельдинском районе. 35-летний водитель ВАЗ-2109, несмотря на приближающийся локомотив, пытался проскочить железнодорожный переезд. Ему не удалось и произошёл удар, авто протащило на 20 метров. В легковушке находились трое человек, их госпитализировали с различными травмами в районную больницу.