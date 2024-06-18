Новый кроссовер JETOUR T2 открывает новое направление в модельной линейке бренда – внедорожные путешествия.

Официальный дистрибьютор бренда JETOUR Qazaqstan, входящий в состав АО “Группа Компаний Аллюр”, объявляет старт продаж на рынке Казахстана первой полноприводной модели в линейке бренда – кроссовера JETOUR T2, передает "Мой ГОРОД" со ссылкой на Zakon.kz.

JETOUR – это автомобильный бренд для путешествий. С 2018 года JETOUR неуклонно следует стратегии Travel+, согласно которой создает комфортные и интеллектуальные автомобили SUV-сегмента, позволяющие водителю и пассажирам наслаждаться каждым мгновением на выбранном направлении.

Новый кроссовер JETOUR T2 открывает новое направление в модельной линейке бренда – внедорожные путешествия.

Впервые новая модель JETOUR в Казахстане оснащается системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения с интеллектуальным управлением крутящим моментом и дифференциалом повышенного трения (eLSD). Система автоматически активирует режим полного привода и при необходимости блокирует задний дифференциал, оптимально распределяя крутящий для максимального сцепления.

Автомобиль уже в базовой версии оснащен богатым набором электронных систем помощи на бездорожье.

Система помощи при старте в гору поможет водителю начать движение на подъеме без скатывания назад и обойтись при этом без ручного тормоза.

Система предотвращения опрокидывания отслеживает скорость движения, угол поворота руля и наличие центробежных сил. Если кроссовер войдет в поворот на слишком высокой скорости, или водитель резко вывернет руль, система не допустит опасного крена.

Система помощи при спуске с горы контролирует заданную водителем скорость движения и при необходимости предотвратит внезапное ускорение автомобиля при спуске.

Система определения уровня глубины преодолеваемого брода помогает водителю увидеть текущий уровень глубины при преодолении водных препятствий. На сенсорном экране отображается уровень воды на текущий момент и максимальная для автомобиля глубина преодолеваемого брода. Если уровень воды приближается к максимальной глубине преодолеваемого брода, на сенсорном экране и панели приборов отображаются предупреждающие сообщения.

Принудительное включение вентилятора при движении по сложному бездорожью в жаркую погоду снизит порог тепловых нагрузок мотора, что продлит ресурс двигателя.

Шесть внедорожных режимов вождения и внедорожный низкоскоростной круиз-контроль (7-15 км/ч).

Расширенные внедорожные возможности нового JETOUR T2 обеспечивает высокая геометрическая проходимость: клиренс 220 мм, короткие передние и задние свесы (892 мм и 1093 мм соответственно), углы въезда и съезда – 28 градусов. Уже в базовой версии на JETOUR T2 установлена заводская защита картера двигателя и пластиковая защита топливного бака.

Новый JETOUR T2 оснащается бензиновым рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 л с турбонагнетателем (TGDI) с максимальной мощностью 245 л. с. и крутящим моментом 375 Н·м. Степень сжатия – 10.2:1. Расход топлива в смешанном цикле составляет 9,3 л/100 км. Объем топливного бака – 70 л. Двигатель работает в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением в масляной ванне. Время разгона с 0 до 100 км/ч составляет 8,7 секунд.

Тормозная система представляет собой передние вентилируемые и задние диски. Руль с электроусилителем быстро и точно реагирует на действия водителя. Автомобиль в зависимости от комплектации оснащается 19- и 20-дюймовыми колесными дисками. Размерность шин – 255/60 R19 и 255/55 R20.

В салоне шириной до 1451 мм с удобством разместятся пять человек. Пространство для ног на втором ряду сидений достигает 960 мм, что в сочетании с ровным полом обеспечит пассажирам заднего ряда повышенный комфорт. Высота сиденья до полка без панорамной крыши равна 1050 мм спереди и 1044 мм сзади. Объем багажного отделения составляет 580 литров, а при сложенных сидениях второго ряда достигает 1494 литров. В багажном отделении предусмотрена розетка на 12V. На двери багажника установлены два подстаканника, крючки и открывашка для напитков. На багажную дверь дополнительно возможно установить оригинальный аксессуар – откидную полку-стол для удобного размещения вещей или продуктов на привале.

Для JETOUR T2 доступен широкий выбор оригинальных аксессуаров: грузовая площадка, комфортабельная палатка, маркиза, стильный обвес, защита переднего бампера, электрические пороги, боковая лестница или дополнительный боковой бокс для снаряжения и многое другое. Все это позволит каждому владельцу создать свой собственный уникальный образ любимого автомобиля.

Новый JETOUR T2 на рынке Казахстана представлен в семи цветах кузова: песочный, светло-серый, голубой, салатовый, черный, графитовый, оранжевый. Интерьер доступен в трех цветах исполнения: черный, бежевый, зеленый.

На рынке Казахстана кроссовер представлен в двух комплектациях:

ADVENTURE – 15 млн 990 тыс. тенге;

EXPEDITION – 16 млн 990 тыс. тенге.

На автомобиль действует гарантия: 200 тыс. км пробега или пять лет.

