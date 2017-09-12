В Таскалинском районе ЗКО из-за отсутствия финансирования строительства дорог к поселкам стали применять новые технологии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Таскалинского района ЗКО Санжар АЛИЕВ, к поселкам Атамекен и Оян были построены дороги из белой глины. - На подъездные дороги к поселкам Таскалинского района деньги не выделяются, поэтому мы изыскали средства из районного бюджета и построили 18 километров к поселку Оян и 15 километров к поселку Атамекен. Жители сами просили нас сделать подъезд к селам. И так как на щебень денег нет, мы решили засыпать дороги белой глиной. У нее есть преимущество, в дождь она не размывается, - пояснил аким района. Также Санжар АЛИЕВ отметил, что в ЗКО щебня нет и его необходимо завозить из Актюбинской области. - Ели бы мы засыпали дорогу не опокой, а щебнем, то на выделенные деньги смогли бы построить только 2 километра дороги, - заявил Санжар АЛИЕВ. Напомним, весной нынешнего года жители сел Таскалинского района целую неделю не могли выехать за пределы населенного пункта. Так, выехать из села Оян можно было только на «УАЗах» или тракторах. Впрочем, и они застревали в грязи, образовавшейся на дороге между двумя селами района.