Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами

Иллюстративное фото с сайта astrakhan-24.ru Как рассказал прокурор Атырауской области Ернат СЫБАНКУЛОВ, 11 сентября сотрудниками ДКНБ, полиции и территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира на берегу Каспийского моря в 20 километрах от с.Жанбай Исатайского района было обнаружено около 20 единиц плавсредств, предназначенных для незаконной ловли рыбы. Хозяева браконьерских байд оказали активное сопротивление представителям власти. В результате в отношении 11 лиц составлены административные протоколы по ч.1 ст.667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности". - Постановлением Исатайского районного суда указанные 11 лиц признаны виновными и в отношении них применен административный арест сроком на 3 суток. Плавательные средства до выяснения всех обстоятельств водворены на штрафстоянку. Помимо этого, при осмотре автомашины марки «Toyota Surf» в багажнике обнаружено 3 рыбы осетровых пород и 2 мешка рыбы частиковых пород. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.339 УК РК - "", начато досудебное расследование, - сообщил Ернат СЫБАНКУЛОВ.