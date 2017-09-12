Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Таскалинского района ЗКО Санжара АЛИЕВА, в районе есть несколько проектов, которые нуждаются в инвесторах. - Ранее я уже говорил, что в районе есть возможность открыть горнолыжный спуск, однако на это нужны деньги. Пока никто из предпринимателей на это не согласился и не предложил свое участие в реализации проекта. В нашем районе несколько лет назад открылась шиншиловая ферма. Предприниматель открыл ее на свои деньги, однако спустя два года он перепрофилировал свою работу и теперь в этом помещении перерабатывает молоко, - пояснил аким района. Также в Таскалинском районе планируют строительство завода по изготовлению пеностекла, но идея его создания находится на стадии переговоров с инвесторами из Польши.