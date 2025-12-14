Аким Атырауской области поручил на закрытых автодорогах, организовать горячее питание для водителей и пассажиров, временно находящихся на трассах.

В Атырауской области прошло заседание штаба по устранению последствий сильного ветра. Его провёл аким области Серик Шапкенов.

На встрече обсудили, как идут работы после непогоды и как обеспечивается бесперебойная работа жизненно важных служб. По данным «Казгидромета», сегодня в Индерском районе порывы ветра достигают 30 метров в секунду, в Атырау — до 24 метров в секунду. Ночью по области ожидается усиление ветра до 23–28 метров в секунду, завтра днём — до 18 метров в секунду. Все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Сотрудники ДЧС убирают и демонтируют сорванные крыши, закрыли опасные участки дорог, дежурят на трассах, развернули пункты обогрева и привлекли спасательные бригады.

В районах области зафиксированы повреждения зданий.

В Индерском районе пострадали крыши шести объектов, над восстановлением электроснабжения работают 7 бригад и 8 единиц техники.

В Макатском районе повреждена кровля школы, там задействованы 6 аварийных бригад.

В Махамбетском районе пострадали районная поликлиника и жилой дом на 60 квартир — работают 5 бригад.

В Курмангазинском районе повреждены школа, дом культуры, амбулатория и спортивный зал.

В Атырау повреждены крыши и фасады семи зданий.

В Исатайском и Кызылкогинском районах серьёзных повреждений не зафиксировано.

Аким области Серик Шапкенов поручил как можно быстрее оградить опасные участки и не допускать туда людей, а также взять под особый контроль уборку сорванных кровель совместно с полицией.

Руководителям пострадавших объектов и профильным управлениям поручено в кратчайшие сроки подсчитать ущерб и подготовить предварительные расчёты на восстановление социальных объектов. При необходимости средства будут выделены из резервного фонда. Если по объектам ещё действует гарантия, ремонт должен быть выполнен за счёт подрядчиков.

По информации ТОО «Атырау Жарык», в области зафиксировано 105 отключений электроэнергии. Основные причины — обрывы проводов и схлёсты линий. Восстановлением занимаются 40 бригад, из них 11 — в городе Атырау. Работы идут круглосуточно, выполнено уже около 85%.

Аким также поручил усилить работу диспетчерских служб и своевременно информировать жителей о сроках восстановления, разъяснять ограничения движения на закрытых дорогах и организовать горячее питание для водителей и пассажиров, временно находящихся на трассах.

— Для безопасности детей учебные заведения переведены на онлайн-обучение до полной стабилизации погоды. Кроме того, поручено постоянно следить за состоянием зданий и организовать круглосуточное дежурство на местах, — сказал глава региона.

По данным «Казгидромета», шквальный ветер сохранится до вечера 15 декабря.