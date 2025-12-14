В редакцию «МГ» обратились жители села Сайхин Бокейординского района. Они сообщили, что в селе упала водонапорная башня. Уже сутки люди остаются без воды и электричества. Из-за непогоды трассы закрыты, и выехать из села невозможно.
В акимате ЗКО ближе к вечеру ответили, что в настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.
— Водоснабжение осуществляется с пониженным давлением через две другие водонапорные башни. Люди, оказавшиеся на автодорогах, временно размещаются в ближайших населённых пунктах. Также ведутся работы по восстановлению электроснабжения, — ответили в акимате.