В городе пройдёт день открытых дверей по вопросам охраны труда.

28 апреля во всём мире отмечают день охраны труда. Эта дата также посвящена памяти работников, погибших или пострадавших на производстве. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента комитета государственной инспекции труда по ЗКО Арман Туйгинбетов.

История этой даты началась ещё в 1989 году в США и Канаде, где профсоюзы впервые провели день памяти погибших работников. Позже инициативу поддержала Международная организация труда, и с 2003 года дата стала официально отмечаться более чем в 100 странах мира, включая Казахстан.

В преддверии этого дня, с 13 по 24 апреля, в ЗКО пройдёт день открытых дверей. Жители и работодатели смогут получить консультации по вопросам охраны труда и трудового законодательства, в том числе по:

обеспечению безопасных условий на рабочих местах;

выдаче средств индивидуальной защиты;

случаям производственного травматизма и их сокрытия;

защите трудовых прав работников.

Также запланированы встречи с трудовыми коллективами и совместные мероприятия с профсоюзами региона.

В департаменте приглашают всех желающих получить бесплатную консультацию специалистов.

📍 Адрес: г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, 188

📞 Телефон: 8 (7112) 31-85-61

Отметим, что с начала года инспекторы труда проверили 47 предприятий. Выявили 67 нарушений. По итогам выдали 44 предписания и наложили 18 штрафов на сумму более 3 млн тенге. Кроме того, на 16 предприятиях погасили долги по зарплате на 24,9 млн тенге и защитили права 19 работников.

За первый квартал 2026 года зарегистрировано 11 несчастных случаев на производстве, пострадали 12 человек. Из них 8 получили тяжёлые травмы, 4 человека погибли.