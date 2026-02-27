В «Казахмысе» утверждены планы по развитию минерально-сырьевой базы и производственной деятельности на 2026–2028 годы. Компания одновременно работает над восполнением запасов и обеспечением стабильной добычи на действующих предприятиях.



На сегодняшний день совокупные запасы руды составляют 551,8 млн тонн. Текущая обеспеченность добычи оценивается примерно в 16 лет. В этих условиях приоритетом становится расширение ресурсной базы и продление жизненного цикла месторождений.



В период 2026–2028 годов ожидается дополнительный прирост запасов в объеме 365 млн тонн руды. Прогнозируется также увеличение балансовых запасов меди – на 2 328 тыс. тонн.



Поисковые и оценочные работы ведутся в Жезказганском, Карагандинском и Балхашском регионах, а также на новых участках в радиусе 100–200 километров от действующих объектов. Такой подход позволяет развивать инфраструктуру вблизи уже освоенных территорий и снижать инвестиционные риски.



Работа по наращиванию запасов напрямую связана с производственной программой. На 2026 год запланирована добыча 31,7 млн тонн руды, переработка – 33,1 млн тонн руды и выпуск 254,6 тыс. тонн медного концентрата.



Параллельно реализуются проекты развития и модернизации. В Жезказганском регионе продолжается расширение рудников «Жыланды» и «Жомарт». Стабилизируется объем производства на Жезказганском месторождении (ВЖР, ЮЖР, ЗЖР) с учетом переноса инженерных коммуникаций и проведения геологоразведочных работ.



Рассматривается возобновление работ на руднике «Кусмурун», что позволит обеспечить сырьем Карагайлинскую фабрику на ближайшие 10 лет. Ведется развитие рудника «Нурказган», продолжаются вскрытие запасов на нижних горизонтах на Шатыркуль-Жайсанском кластере.



В Балхашском регионе планируется возобновление работ на руднике «Конырат». По итогам геологоразведочных работ 2022–2025 годов подтверждены запасы месторождения Саяк в объеме 10 млн тонн руды. Это позволит продлить срок его эксплуатации в период 2031-2042 годов.



Проекты направлены не только на поддержание объемов добычи, но и на повышение устойчивости горных работ. Особое внимание уделяется геомеханической стабильности и модернизации оборудования, что позволяет продлить сроки эксплуатации отдельных месторождений до 2032–2052 годов.



Таким образом, компания выстраивает комплексную модель развития, восполняя запасы, модернизируя действующие мощности и запуская новые объекты. Сочетание прироста запасов и модернизации действующих рудников позволяет сохранить стабильные объемы добычи и переработки в долгосрочной перспективе. Производственная программа строится с расчетом на устойчивую работу предприятий на десятилетия.



