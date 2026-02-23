Акимат области Ұлытау и ТОО «Корпорация Казахмыс» подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. В рамках утвержденного перечня проектов планируется реализация социальных инициатив на сумму более 20 млрд тенге.

Документ подписали аким области Ұлытау Дастан Рыспеков и Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі. Новый этап партнерства охватывает проекты в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, модернизацию инфраструктуры региона, благоустройтсво и создание комфортных условий для граждан региона.

Стратегическим направлением остается развитие человеческого капитала. Меморандум предусматривает открытие Университета Ұлытау. Данный проект станет фундаментом для подготовки высококвалифицированных специалистов и формирования нового интеллектуального центра области.

Также, в текущем году планируется завершение и открытие новой крупнейшей в регионе центральной мечи г.Жезказган, нового травматологического пункта в г.Сатпаев и запуск не имеющего аналогов в регионе спортивного комплекса «Детско-юношеская академия спорта «Намыс», со спортивным интернатом на 150 мест, где будут тренироваться наиболее талантливые юные спортсмены со всей области.

Меморандум предусматривает также старт новых проектов по созданию комфортных условий городской среды. В Жезказгане начнется благоустройство парка «Жастар», бульвара «Ғарышкерлер» и набережной Кенгирского водохранилища, также планируется провести капитальный ремонт театра им. С. Кожамкулова. Это создаст современное общественное пространство и новую точку притяжения для жителей и гостей города.

В числе инициатив также предусмотрено продолжение финансирования футбольного клуба «Ulytau», что позволит укрепить позиции региона в профессиональном спорте и расширить возможности для молодежи.

Параллельно, для содействия местным исполнительным органам в реализации инфраструктурных проектов, будет разработан ряд проектно-сметных документаций для модернизации систем водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения области.

Для Корпорации Казахмыс область Ұлытау является стратегическим регионом присутствия. Реализация социальных инициатив станет дополнительным импульсом для устойчивого развития области, укреплением ее инфраструктуры, повышения качества жизни населения, раскрытие и развитие потенциала нашей молодежи.