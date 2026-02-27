В Карагандинской области запускается новый этап социального и промышленного партнерства с участием ТОО «Корпорация Казахмыс». 27 февраля 2026 года в Караганде были подписаны меморандумы о сотрудничестве, закрепляющие реализацию проектов на общую сумму свыше 6 млрд тенге.



В рамках соглашения определены приоритетные направления – развитие здравоохранения, образования, спорта и благоустройство населенных пунктов. Эти задачи получат практическое воплощение в ряде конкретных объектов. В Балхаше планируется строительство нового детского сада и базы водных видов спорта с благоустройством территории.



В 2026 году ряд социальных проектов также будет реализован в селах Шешенкара, Баймырза и поселке Актау. В этих населенных пунктах запланировано строительство врачебной амбулатории, спортивного комплекса и пожарного депо, что позволит повысить доступность медицинской помощи, создать условия для занятий спортом и усилить пожарную безопасность.



Документ рассчитан на два года и обозначает новый этап взаимодействия региона и крупного бизнеса – с акцентом не только на производство, но и на социальное партнерство.





«Меморандум охватывает не только вопросы производства: речь идет о социальной ответственности, поддержке жителей населенных пунктов, где работают предприятия, и строительстве социальных объектов. Со своей стороны мы также окажем всестороннюю поддержку. Рассчитываем, что подписанный сегодня меморандум будет последовательно реализован, а значительную намеченных проектов удастся завершить до окончания срока соглашения», – отметил Ермаганбет Булекпаев.





Параллельно подписан меморандум о промышленном сотрудничестве с Управлением предпринимательства и промышленности Карагандинской области и АО «СПК «Сарыарка». Документ направлен на развитие местных производств и поддержку малого и среднего бизнеса. Рассматривается возможность предоставления земельных участков для размещения новых производств, а также заключения долгосрочных офтейк-контрактов с казахстанскими производителями при соблюдении требований по качеству и рыночным условиям.



Ермаганбет Булекпаев отметил, что регион уже имеет положительный опыт взаимодействия с системообразующими предприятиями, который может быть расширен и масштабирован.





«У нас есть примеры эффективного партнерства, которые можно масштабировать в местах присутствия компании», – отметил глава региона.





Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі, в свою очередь, акцентировал внимание на стратегическом значении региона для компании и практической направленности подписанных договоренностей.





«Карагандинская область – стратегически важный для нас регион. Здесь сосредоточены ключевые производственные активы компании: Карагайлы, Нурказган, Балхаш, КЛМЗ. Именно поэтому, начиная работу в регионе, мы сразу сделали акцент на системной социальной и инфраструктурной поддержке. Подписанный сегодня меморандум – это не формальность, а практический инструмент развития территории. Уверен, что реализация этих программ позволит нам внести реальный вклад в социально-экономическое развитие региона и оставить заметный, долгосрочный результат», – подчеркнул Руслан Өскенәлі.





Реализация подписанных меморандумов позволит укрепить социальную инфраструктуру региона, создать дополнительные рабочие места и поддержать развитие местного бизнеса. Для Казахмыса развитие территорий присутствия – это последовательная работа, направленная на устойчивый рост региона и повышение качества жизни людей.

