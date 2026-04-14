Мальчик бегал с ножницами, споткнулся и упал прямо на острый предмет.

Ребёнок был доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи г. Алматы бригадой скорой помощи. Как стало известно из публикации на официальной странице Управления общественного здравоохранения города в Instagram, обычная домашняя игра едва не закончилась трагедией.

- Инцидент произошёл дома: мальчик бегал с ножницами, споткнулся и при падении острый предмет вонзился в область лба, - говорится в публикации.

Острое лезвие вошло в лобную область, пробив кость и задев ткани мозга. Малыша доставили в больницу в критическом состоянии - он был вялым, его мучила рвота, а отёк на месте удара стремительно рос. Компьютерная томография подтвердила худшие опасения хирургов: оскольчатый перелом и повреждение вещества мозга.

В реанимационном зале нейрохирург Николай Кутырев провел сложную операцию. Всего за 10 минут врачам удалось извлечь ножницы так, чтобы не спровоцировать новое кровоизлияние.

После экстренного вмешательства ребёнка перевели в отделение интенсивной терапии. Врачи буквально боролись за то, чтобы тяжелая травма не оставила последствий для развития мозга. Неделю мальчик находился под круглосуточным наблюдением врачей.

Лечение завершилось успешно: на днях ребенка выписали домой. Малыш чувствует себя значительно лучше, но впереди его ждет обязательная реабилитация и регулярные визиты к невропатологу по месту жительства.