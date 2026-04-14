Давление холодной воды снизили в Уральске
На территории водоочистных сооружений проводят профилактические работы.
Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы", на территории водоочистных сооружений проводятся профилактические работы. По этой причине временно понижено давление в городской системе водоснабжения.
Время проведения профилактических работ: 14 апреля с 13:00 до 16:00.
