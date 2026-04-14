Родители опасаются, что такие публикации могут быть небезопасны.

Родители уральских школьников всё чаще задаются вопросом: имеют ли школы право требовать видео с участием детей и публиковать их в соцсетях без их согласия? Поводом для обсуждения стали жалобы горожан. Одна из них - Жанар Дуйсенкулова.

По её словам, учителя нередко прямо требуют от родителей записывать видео с детьми: как они читают или рассказывают стихи, помогают по дому, делают скворечники. При этом речь идёт не о добровольной инициативе, а о фактическом обязательстве.

- Я не буду называть школу, но это и не важно - такая ситуация во многих. Учителя требуют снимать дочь на видео: как она читает, рассказывает стих. Именно требуют, а не спрашивают, кто хочет. Потом эти видео или кадры с мероприятий появляются в соцсетях школы, - говорит женщина.

Особое возмущение у неё вызывает то, что на страницах школ публикуются фото и видео с детьми, где указаны их имена, фамилии, классы и данные их классных руководителей.

- На родительских собраниях нам говорят: не давайте детям вести соцсети, не публикуйте фото - мошенники могут сделать дипфейки. А сами выкладывают видео с детьми и их данными. Зачем? Этим могут воспользоваться мошенники или педофилы. Ребёнка ведь легко найти, подойти к нему, назвать имя, школу, класс и втереться в доверие. Может, я и преувеличиваю, но мне кажется, школа делает неправильно, публикуя личные данные детей, - считает Жанар.

Такого же мнения и Алина - мама второклассника.

- Я сразу сказала нашей классной руководительнице, что против съёмок. И если будут настаивать или ругать сына за отсутствие видеоролика - я напишу в министерство. После этого от меня отстали. Понятно, что это инициатива администрации школы, которая требует активности в соцсетях. Педагогам это не нужно. Но я считаю, что если хотят активности в инстаграм, то пусть директора и завучи сами снимаются в роликах, пляшут или читают стихи, а наших детей оставят в покое, - говорит девушка.

Между тем в отделе образования Уральска, куда мы обратились за комментариями, пояснили: фото- и видеосъёмка в школах допустима - для фиксации учебного процесса и освещения мероприятий. Однако участие детей в таких съёмках должно быть добровольным, а публикация - только с согласия родителей.

Чиновники от образования подчёркивают:

школа не имеет права заставлять ребёнка участвовать в съёмках;

размещать фото и видео можно только с разрешения родителей или законных представителей;

персональные данные детей должны быть защищены.

Официально такие материалы публикуются на школьных сайтах и страницах в соцсетях, чтобы показать школьную жизнь. При этом, как уверяют в ведомстве, данные, позволяющие однозначно идентифицировать ребёнка, распространяться не должны.

Если же родители заметили, что фото или видео их ребёнка опубликованы без согласия, они вправе обратиться в школу или отдел образования. Если нарушения подтвердятся, то материалы обязаны удалить, а виновных могут привлечь к ответственности, вплоть до административной.

В ведомстве также добавили, что заставлять детей участвовать в мероприятиях, которые не входят в обязательную программу, нельзя. Об этом регулярно напоминают и школам. Также им постоянно объясняют, что нужно строго соблюдать закон и защищать персональные данные учеников.

Тем не менее, судя по жалобам родителей, на практике вопросы остаются.