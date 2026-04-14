Пострадавшие от паводка жалуются на бездорожье, отсутствие инфраструктуры и стихийную свалку вблизи их домов.

Жители микрорайона Жулдыз в Уральске, получившие жильё после паводка, столкнулись с проблемами. Десятки человек с улиц Онгарсыновой и Медеу обратились в редакцию "МГ", чтобы привлечь внимание властей к состоянию дорог и отсутствию инфраструктуры.

По их словам, в мае 2025 года на участках начались дорожные работы, в ходе которых рабочие сняли верхний слой грунта, однако на этом строительство остановилось. Из-за этого в дождливую погоду проезд к домам, где живут пострадавшие от паводка, стал невозможным даже для машин скорой помощи и пожарной службы. Помимо проблем с дорогами, жителей беспокоит стихийная свалка, расположенная рядом с жилыми домами. На пустырь вывозят не только строительный мусор, но и павший скот, что создаёт антисанитарные условия.

В акимате Уральска пояснили, что в микрорайоне Жулдыз реализуется проект по реконструкции внутриквартальных автомобильных дорог. Общая протяжённость дорожной сети составляет 7,2 километра. Стоимость проекта - более 1 миллиарда тенге.

- Реализация проекта началась в конце 2024 года. На сегодняшний день заасфальтировано 1,5 километра дорог, на 3,5 километрах выполнено устройство щебёночного покрытия, ещё 2,27 километра остаются с грунтовым покрытием, - отметили в акимате.

В этом году при условии выделения необходимого финансирования планируют полностью завершить проект.