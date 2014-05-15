В последнее время 45-летняя Дженнифер Энистон очень плохо выглядит — актриса поправилась, постарела на пару лет да еще и забыла про макияж и укладку. Все это Джен делает ради роли в фильме«Торт» — независимой драме, которая очень отличается от романтических комедий, где привыкла сниматься Энистон.  
Ради роли Дженнифер решилась заметно постареть
Папарацци застали актрису во время работы — на лице у Дженнифер красуется огромный шрам, волосы она перекрасила в невыразительный темно-русый оттенок, отказалась от привычного макияжа, а также немного поправилась. Впрочем, как мы знаем, звезды и не на такие эксперименты с весом шли ради желанной роли. Лицо со шрамом: Дженнифер Энистон преобразилась для роли - фото 2 По сюжету картины Энистон играет женщину, посещающую группу психологической поддержки из-за постоянной боли, общается с другими пациентами и, конечно, влюбляется.  
«Леди Mail.Ru» надеется, что такие перемены во внешности Джен не повлияют на чувства ее бойфренда Джастина Теру, с которым актрису снова видели вместе после подозрительного перерыва в отношениях. lady.mail.ru  