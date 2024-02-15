Гамбург, “Фолькспаркштадион”

15 февраля

23:45 по времени Астаны

“Шахтер”

Лишний раз говорить, как тяжело приходится сейчас любой украинской команде, не нужно. Тем не менее, несмотря ни на что “Шахтер” выступает в еврокубках очень прилично: “горняки” до последнего претендовали на выход из группы с (на секундочку!) “Барселоной” и “Порту”. Каталонцев даже удалось один раз обыграть. Тот факт, что “Шахтер” проводит домашние еврокубковые матчи в Германии, нельзя назвать ослабляющим: команда Марино Пушича привыкла к этой арене, к тому же, поддержка “Шахтеру” обеспечена самая горячая. А вот что действительно не на пользу “горнякам”, так это тот факт, что сезон в УПЛ еще не начался и пока “Шахтер” играет лишь товарищеские матчи. В списке травмированных двое: Лассина Траоре, не игравший с августа, и бразилец Марлон Гомес, только-только перешедший в “Шахтер” из “Васко да Гама”. Также давно травмированы Иван Петряк, Тимур Пузанков и ветеран Дмитрий Чигринский.

Последние 5 матчей “Шахтера” (1-2-2, 7-7)

Товарищеский. “Лехия” - “Шахтер” 1:1

Товарищеский. “Шахтер” - “Аркадаг” 4:1

Товарищеский. “Шахтер” - “Вележ Мостар” 2:3

Товарищеский. “Шахтер” - “Градец Карлове” 0:2

Товарищеский. “Шахтер” - “Марибор” 0:0

“Марсель”

У команды Дженнаро Гаттузо, который возглавил южан после увольнения Марселино, роскошный по именам состав и плохие результаты. Вот лишь несколько имен: Пау Лопес, Хоакин Корреа, Пьер-Эмерик Обамеянг, Жоффри Кондогбия. И со всем этим добром только 8-е место в чемпионате Франции. В Лиге Европы выходит чуть лучше: два концерта с “Аяксом” (3:3) и “Брайтоном” (2:2) и плей-офф. Игру с “Шахтером” пропустят Сарр, Руис, Ранжье и Надир.

Последние 5 матчей “Марселя” (0-3-2, 5-7)

Лига 1. “Марсель” - “Мец” 1:1

Лига 1. “Лион” - “Марсель” 1:0

Лига 1. “Марсель” - “Монако” 2:2

Кубок Франции. “Ренн” - “Марсель” 2:1

Лига 1. “Марсель” - “Страсбур” 1:1

Личные встречи

Команды встречались единственный раз, и это было невероятно давно, в 2009 году. Примечательно, что тогда “Шахтер” прошел “Марсель” и в итоге выиграл Лигу Европы, которая тогда последний сезон называлась Кубком УЕФА.

Прогноз

“Марсель” довольно бодро смотрится в еврокубках, да и ЛЕ - шанс спасти сезон. Французы постараются выиграть в Гамбурге и у них это, вероятно, получится: рекомендуем обратить внимание на П2 с коэффициентом 2.31 от Parimatch.

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».