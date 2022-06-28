Минфин не рассматривает вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане
Министерство финансов пока не рассматривает вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане, передаёт Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
16 июня министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова заявила, что все предложения по снижению пенсионного возраста для женщин рассматриваются непосредственно с финансовым блоком.
- Вопрос поднимается, но предметно не обсуждается. В правительстве не обсуждался. Есть закон, и мы его выполняем. Ежегодно выделяем более 2,2 трлн тенге. Любое изменение требует глубоких расчётов и предметного обсуждения. От Минтруда никакого предложения не было, – сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства.
Министр подчеркнул, что любое изменение в пенсионной системе будет стоить триллионов тенге.
Все должны соблюдать закон, отметил глава Минфина. А закон предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин.
- У нас, слава богу, молодая нация. У Минтруда есть много хороших программ, в том числе «Серебряный возраст». На эти программы выделяют определённые средства. Поэтому пока работаем по действующим программам и по действующим законам живём, – резюмировал Ерулан Жамаубаев.
Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтеры и матери детей с инвалидностью. Комментируя вопрос здоровья людей предпенсионного возраста, министр здравоохранения сказала, что женщины в Казахстане живут на 9 лет дольше мужчин.
