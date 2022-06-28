На требования государственных инспекторов они не отреагировали, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Браконьеры с пол тонной осетра убегали от инспекторов в Атырау Случай произошёл 25 июня в 3:00 на реке Урал. Как сообщили в комитете рыбного хозяйства, Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция проводила рейд на реке Жайык. Инспекторы заметили маломерное судно типа «Байда» без опознавательных номеров с двумя подвесными моторами «Ямаха-200», которая двигалась на большой скорости со стороны Каспийского моря по направлению в город. На требования государственных инспекторов судно не остановилось. В районе посёлка Дамба лодка пришвартовалась к берегу, из неё выпрыгнули трое неизвестных людей и скрылись. На место вызвали следственно-оперативную группу сотрудников полиции. ​В судне же обнаружили рыбу осетровых видов общим весом 534 килограмма и навигационный прибор. Полицейские начали досудебное расследование по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».