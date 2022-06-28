Он причинил ущерб государству на четыре млн тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 1,5 миллиарда тенге потратят на замену лампочек в Уральске В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что директору ТОО «Жайық Жарығы» вынесли приговор. В 2019 году глава компании ТОО победил в тендере по госзакупу для проведения освещения в Кульсары на более чем 150 млн тенге.
- Однако он, нарушив требования законодательства, установил несоответствующий по типу и по качеству товар и присвоил вверенное ему имущество в крупном размере. Своими действиями причинил ущерб государству в сумме более четырёх млн тенге, - говорится в сообщении.
Директора ТОО суд признал виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, но приговор считается условным.