Яйцо 2 шт., 3 ст.л. сахара, 2 ст.л. раст. масла, 1 ч.л. соли, ваниль, 2 ст. муки, 2 ст. теплого кефира. Взбить венчиком яйца с сахаром и поставить на водяную баню, подогреться, чтобы сахар растворился. После взбиваем в густую пену с помощью миксера, добавляем кефир, масло, просеянную муку, соль, ваниль. Смешиваем все миксером, добавляем 1 ч.л. соды и оставляем на 5 минут. Пока разогреваем сковороду.Выпекать это чудо необходимо на СУХОЙ сковороде, выкладывая тесто маленьким половником. Если нет такого, половину большого половника. В общем, по размеру блины получаются чуть больше оладьей. Как начнут появляться пузырьки на поверхности блина – переворачиваем. Приятного чаепития!