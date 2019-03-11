Боль проходит за 15 минут, если приложить ко лбу и вискам свежие листья мяты перечной. Заварите свежий чай, лучше зеленый, и добавьте в него сушеные листочки мяты из расчета на 1 стакан воды 1 ч.л. травы. А при сильных болях готовлю мятный чай: 5 гр. сушеной мяты заливаю стаканом кипятка и настаиваю 2ч. – перед применением процеживаю. Принимаю 3 раза в день перед едой в течение 14 дней. Когда при головной боли не до сна, спасет мятная настойка. 100 гр. сухих листьев залить 0,5 л. водки, закрыть и дать настояться неделю в темном месте. Принимать по 1 ст.л. – запить чаем.