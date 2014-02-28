Иллюстративное фото с сайта www.abc-35.ru Иллюстративное фото с сайта www.abc-35.ru Мораторий на проверки МСБ, который будет введен с апреля 2014 года, коснется не всех организаций. Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя правления Национальной палаты Гульнар Курбанбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz. "У нас есть исключения: это касается финансовых организаций, проверки по ним будут проходить, также проверки деятельности субъектов, которые работают в сфере атомной энергетики, оборота оружия, оборота наркотиков, ядовитых и взрывчатых веществ, связанных с обеспечением государственной безопасности. Но эти проверки будут осуществляться только по решению центрального государственного органа, то есть речь идет о первом руководителе министерства, и только при согласовании с Генеральной прокуратурой, ну и акиматы, если это проверки на уровне региона. То есть, просто так выйти на проверку даже на территориях невозможно", - пояснила Курбанбаева. Напомним, Глава государства Нурсултан Назарбаев объявил мораторий на проверки МСБ со 2 апреля 2014 года до января 2015 года.