На прошлой неделе, с 21 по 23 февраля, в Атырау прошел чемпионат страны по муайтай среди взрослых, сообщает "Мунайлы Астана". На первенство страны приехали 150 бойцов из десяти областей Казахстана, а также городов Алматы и Астаны. О значимости этого чемпионата можно судить и по тому, что на просмотр лучших казахстанских бойцов приехали посмотреть оба вице-президента республиканской федерации муайтай Фархат Аманкулов и Батырбек Каким. Как рассказал вице-президент областной федерации муайтай, заслуженный тренер РК Айбат РАХМАН, атырауские спортсмены показали хороший результат на этом чемпионате. Золотые медали завоевали Екатерина Тамбовцева (48 кг), Абил Галиев (57 кг) и Ищан Галиев (57). Серебряные медали у Еламана Саясатова (45 кг), Баурбека Муханжан (63,5 кг) и Жумабека Мынбай (75 кг). Бронзовыми призерами стали Батырхан Мухитов (54 кг), Аман Кабдоллаев, Дидар Болатов (57 кг) и Саламат Жангазиев (71 кг). О том, насколько зрелищными и упорными получились финальные бои, можно судить по фотографиям. Например, мы предлагаем вашему вниманию эпизоды из финальной схватки атырауской спортсменки Кати Тамбовцевой, ставшей чемпионом Республики Казахстан. boi8 boi1 boi2 boi3 boi4 boi5 boi6 boi7 boi6 boi9 Фото с сайта "Мунайлы Астана"