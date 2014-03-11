Фото с сайта www.minplan.gov.kz Фото с сайта www.minplan.gov.kz Министр Досаев рассказал, на что потратят деньги в рамках корректировки республиканского бюджета на 2014-2016 годы, сообщает NUR.KZ. "В целях реализации Национального плана организации и своевременного проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 дополнительно поддержано 10 млрд тенге", - сообщил Досаев. Вместе с тем, по словам министра, на поддержку и развитие городов Астана и Алматы, в рамках проведения ЭКСПО-2017, Зимней Универсиады-2017, планируется направить целевые трансферты по 15 млрд тенге соответственно. "В целях поддержки социально-уязвимых слоев населения, проектом уточненного республиканского бюджета предусмотрено выделение 121,6 млрд тенге, в том числе на повышение с 1 апреля текущего года ежемесячной надбавки в размере 10% к должностному окладу гражданских служащих в сумме 63,5 млрд тенге; размеров пенсионных и государственных социальных выплат в сумме 53,4 млрд тенге; размера стипендий студентам, обучающимся в рамках государственного образовательного заказа, на 10% на общую сумму 4,7 млрд тенге", - сообщил Досаев. Между тем, в связи с корректировкой курса тенге, в 2014 году размер гарантированного трансферта из Национального фонда (1 380 млрд тенге при курсе 150 тенге) составит 1 480 млрд тенге. "В связи с увеличением курса доллара до 185 тенге, утвержденный на 2014 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда (1 380 млрд тенге при курсе 150 тенге) составит 1 480 млрд тенге, или с ростом, по сравнению с утвержденным бюджетом, на 100 млрд тенге", - сообщил Досаев. Также, как отметил министр, с учетом уточненного прогноза макроэкономических показателей на 2014 год, в целях своевременной реализации поручений Главы государства, уточнены параметры республиканского бюджета текущего года. "В результате, поступления республиканского бюджета на 2014 год определены в объеме 6 206,1 млрд тенге или с ростом, по сравнению с утвержденным бюджетом, (5 773,7 млрд тенге) на 431,7 млрд тенге. Доходы республиканского бюджета (без поступления трансфертов) уточнены с увеличением на 331,7 млрд тенге против утвержденного плана 4 029,4 млрд тенге и составят 4 360,9 млрд тенге", - добавил глава Минэкономики. К слову, увеличение доходов прогнозируется на 505,5 млрд. тенге, за счет следующих факторов: повышение ставки ЭТП на сырую нефть с 60 - до 80 долларов за тонну с 1 апреля 2014 года, и роста курса тенге к доллару на общую сумму 303,3 млрд тенге; за счет изменения макроэкономических показателей на 191,5 млрд. тенге; роста прочих расходов на сумму 10,7 млрд тенге.  