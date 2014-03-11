Иллюстративное фото с сайта unise.ru Иллюстративное фото с сайта unise.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на УВД г. Уральск. 7 марта в будке охранника на автостоянке по улице Есенжанова был обнаружен труп мужчины. Убитым оказался  56-летний мужчина, который работал здесь же охранником. Позже полицейские задержали подозреваемую в данном преступлении. - Была задержана 42-летняя супруга убитого, - рассказал начальник УВД г.Уральск Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Она была в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, супруги некоторое время назад стали жить раздельно. В тот вечер женщина пришла к мужу. Супруги поругались, и она ударила его ножом. Затем выбежала на улицу и попросила  прохожих вызвать супругу скорую помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 96 УК РК - «Убийство». Подозреваемая арестована. К слову, у женщины остался 6-летний ребенок, который сейчас находится у бабушки.