Иллюстративное фото с сайта gorodkazan.info Иллюстративное фото с сайта gorodkazan.info Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на начальника УВД г.Уральск Манарбека ГАБДУЛЛИНА. Полицейские Уральска задержали группу молодых людей, которые специализировались на краже автомобильных аккумуляторов. - Действовали они нагло, разбивали машины, доставали аккумуляторы, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. - В основном страдали автомобили, которые стояли во дворах многоэтажных домов. Сейчас уже изъято порядка 20 аккумуляторов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 175 УК РК - «Кража». Двое уральцев 23-24 лет арестованы. Кстати, оба ранее судимы.