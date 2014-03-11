Напомним, вывоз подпорченных огнем консерв на городскую свалку начался несколько недель назад. На мусорный полигон было вывезено около 5 тонн консервированной продукции. После пожара, который случился на складе ТОО «Сауда Инвест», вся продукция, находящаяся на складе была признана непригодной к употреблению и в срочном порядке должна быть вывезена в утиль. Но пока "Сауда Инвест" вывозили испорченные консервы из города, некоторые жители города нанимали машины и привозили их обратно. О том, что испорченные огнем продукты могли нанести вред их здоровью, горожане просто не задумывались. Вывозом испорченной продукции занялись санитарные врачи. - Полигон по хранению ТБО находится в доверительном управлении ТОО «Арктур». Руководство ТОО «Арктур» нарушило санитарные нормы и допустило доступ посторонних лиц для дальнейшего вывоза продуктов, - прокомментировала заместитель руководителя городского управления госсанэпиднадзора Динара КАЗИЕВА. - Такое нарушение предусматривает административную ответственность. Сейчас на ТОО «Арктур» составлен протокол по статье 323 ч. 2 КоАП РК, которой предусматривается штраф до 700 МРП (1296400 тенге). Дело передано на рассмотрение в суд. Дело ТОО «Сауда Инвест» пока находится на рассмотрении.