svalkaХозяина полигона, куда ТОО "Сауда Инвест" вывозили продукцию со сгоревшего склада, оштрафуют на 700 МРП. Напомним, вывоз подпорченных огнем консерв на городскую свалку начался несколько недель назад. На мусорный полигон было вывезено около 5 тонн консервированной продукции. После пожара, который случился на складе ТОО «Сауда Инвест», вся продукция, находящаяся на складе была признана непригодной к употреблению и в срочном порядке должна быть вывезена в утиль. Но пока "Сауда Инвест" вывозили испорченные консервы из города, некоторые жители города нанимали машины и привозили их обратно. О том, что испорченные огнем продукты могли нанести вред их здоровью, горожане просто не задумывались. Вывозом испорченной продукции занялись санитарные врачи. - Полигон по хранению ТБО находится в доверительном управлении ТОО «Арктур». Руководство ТОО «Арктур» нарушило санитарные нормы и допустило доступ посторонних лиц для дальнейшего вывоза продуктов, - прокомментировала заместитель руководителя городского управления госсанэпиднадзора Динара КАЗИЕВА. - Такое нарушение предусматривает административную ответственность. Сейчас на ТОО «Арктур» составлен протокол по статье 323 ч. 2 КоАП РК, которой предусматривается штраф до 700 МРП (1296400 тенге). Дело передано на рассмотрение в суд. Дело ТОО «Сауда Инвест» пока находится на рассмотрении.