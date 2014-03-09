Иллюстративное фото с сайта vgorodke.kz Иллюстративное фото с сайта vgorodke.kz В Атырау, где продолжается процесс по делу ОПГ экс-акима Рыскалиева, судья объявила, что 11 марта пройдет допрос засекреченных свидетелей, сообщает ИА "Казинформ". По информации областного суда, таких свидетелей трое. Они в ходе расследования, проводившегося финансовой полицией, пошли на сделку со следствием, рассказав обо всем, что знают. Таким образом они попали под действие программы защиты свидетелей, которые давали показания под псевдонимами. В допросе засекреченных свидетеле примут участие судья, ведущая процесс, представители обвинения и представляющие интересы подсудимых адвокаты. Лиц засекреченных свидетелей никто не увидит - они будут находиться в соседней комнате.