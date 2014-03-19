В качестве свидетеля на процесс был вызван. - Своего сотрудника КУСПАНОВА могу охарактеризовать только с положительной стороны. На данный момент он не отстранен от должности и продолжает работать в ДВД. Не секрет, что все сложные служебные расследования поручаются ему. В основном всех сотрудников после расследования увольняли, могу предположить, что все это произошло из-за этого, - заявил Жасталап САГАДЕТОВ. По словам начальника УСБ, оперативные номера были выданы КУСПАНОВУ по рапорту, который приобщен к делу. С учетом того, что служебных машин не хватает, оперативные номера 756 AFA 07 были на время выполнения задания присвоены личному автомобилю старшего опера на основании ст. 463. МВД РК. Выслушав адвоката, подсудимого и свидетеля, суд признал виновным Серика КУСПАНОВА по ст. 461 ч.3-1 "Управление автотранспортом с заведомо подложными или поддельными госномерами". Серик КУСПАНОВ оштрафован на 20 МРП (37040 тенге).