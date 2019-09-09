ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 9 сентября, в 22.45 по улице Жангир хана. По словам очевидцев, автомобиль марки "Мерседес" ехал по Жангир хана в сторону города и врезался в "ВАЗ-2110", который выезжал с остановки "Жазира". После столкновения с "ВАЗом" иномарка сбила бордюр и, видимо, несколько раз перевернувшись, упала на бок перед магазином "Феникс". - Я выезжал с остановки, посмотрел в зеркала, видел автомобиль, но он был далеко. Выезжаю и внезапно меня в бок бьет машина. Потом видел, как эта машина виляла, дальше ее уже не видел, думал, что водитель убежал, - рассказал водитель "ВАЗа". По предварительным данным, в "Мерседесе" находились три человека, один из которых погиб на месте, еще двоих увезла карета скорой помощи. На месте ДТП работают полицейские. Другие подробности выясняются.